В Госдуме предложили поднять зарплаты водителям скорой помощи

Депутат Государственной думы Алексей Куринный предложил повысить оклады водителей автомобилей скорой помощи, сообщает газета «Известия».

Куринный намерен вынести эту инициативу на обсуждение парламентского комитета по охране здоровья. По его словам, водители являются неотъемлемой частью бригады скорой помощи, им часто приходится работать сверхурочно, поэтому их труд должен оплачиваться достойно.

Парламентарий подчеркнул, что именно водители незаслуженно являются одними из наиболее недооцененных сотрудников медицинских организаций. Они не получают социальные выплаты, которые в этом году стали выплачивать медикам, и не имеют доплат за выполнение обязанностей санитаров.

В свою очередь, Министерство здравоохранения России придерживается мнения, что вопросы оплаты труда работников сферы здравоохранения регионов относятся к компетенции субъектов РФ.

Ранее сообщалось, что в Московской области с июля проиндексируют зарплаты социальных работников, медиков и работников культуры, их увеличат на 8-10%.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.