Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предложили поднять зарплаты водителям скорой помощи

Депутат Госдумы Куринный считает необходимым увеличить зарплаты водителям скорой помощи

close
100%
Haggardous50000/Shutterstock

Депутат Государственной думы Алексей Куринный предложил повысить оклады водителей автомобилей скорой помощи, сообщает газета «Известия».

Куринный намерен вынести эту инициативу на обсуждение парламентского комитета по охране здоровья. По его словам, водители являются неотъемлемой частью бригады скорой помощи, им часто приходится работать сверхурочно, поэтому их труд должен оплачиваться достойно.

Парламентарий подчеркнул, что именно водители незаслуженно являются одними из наиболее недооцененных сотрудников медицинских организаций. Они не получают социальные выплаты, которые в этом году стали выплачивать медикам, и не имеют доплат за выполнение обязанностей санитаров.

В свою очередь, Министерство здравоохранения России придерживается мнения, что вопросы оплаты труда работников сферы здравоохранения регионов относятся к компетенции субъектов РФ.

Ранее сообщалось, что в Московской области с июля проиндексируют зарплаты социальных работников, медиков и работников культуры, их увеличат на 8-10%.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях