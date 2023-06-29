В Госдуме считают возможным запретить ИП продажу в общепите пива и сидра

Индивидуальным предпринимателям может быть запрещено продавать пиво и сидр в заведениях общественного питания, сообщает РИА Новости.

Предложение о таком запрете было включено в экспертный доклад межфракционной рабочей группы Госдумы по защите здоровья граждан от алкогольной, табачной и наркотической угроз.

В документе говорится о предполагаемом введении запрета при оказании услуг общественного питания индивидуальными предпринимателями (ИП) розничной продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи.

Кроме того, предлагается сделать обязательным передачу данных в единую государственную информационную систему о розничной продаже пива и пивных напитков.

До этого сообщалось, что в ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект о запрете продажи алкогольных напитков в кафе, ресторанах и магазинах, расположенных в жилых домах. Разрешить реализацию алкоголя в заведениях, находящихся в жилых домах, сможет только общее собрание собственников. Депутаты объясняют свое намерение массовыми жалобами жильцов на такие заведения.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.