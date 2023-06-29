Россиянам рассказали, как наладить отношения с токсичным коллегой

Пресечь манипуляции и агрессию токсичного коллеги вполне реально даже в том случае, если так ведет себя начальник. Поможет в этом выстраивание личных границ, дистанцирование и отзеркаливание токсичности, рассказал «Газете.Ru» эксперт по работе с командой и бренд-директор Нетологии Иван Чирков.

По его словам, токсичные коллеги являются большой проблемой, так как они пренебрегают чувствами других людей, перекладывают ответственность за результат и устраивают конфликты, что негативно сказывается на других сотрудниках и атмосфере внутри команды.

«Основная причина высокого уровня токсичности заключается в том, что коллеги токсика боятся погасить такое отношение к себе, из-за чего активность человека, проявляющего агрессию, только нарастает. Поэтому если набралось несколько подобных случаев, не бойтесь проактивно решать проблему с помощью разговора. Главное – делать это наедине, а не в общем чате или офисном пространстве», – рекомендовал Иван Чирков.

Он отметил, чтобы сгладить конфликт с токсичным коллегой и сохранить рабочие отношения, необходимо в первую очередь проработать личные границы.

«Выстраивание границ – это базовый шаг в работе с токсичным коллегой, который поможет снизить влияние его поведения на вашу работу, настроение и в целом на ментальное здоровье. Наиболее эффективный способ сделать это – честно признаться, что вам некомфортно: часто этого достаточно, чтобы создать эмоциональный барьер», – констатировал эксперт по работе с командой.

Если данная мера не помогает, стоит прибегнуть к дистанцированию. Дело в том, что токсики по сути своей эгоцентричны и манипулятивны – они зависимы от внимания. Именно поэтому этот метод позволяет сгладить отношения с токсичным коллегой.

«Дистанцироваться можно как морально, так и физически. В первом случае нужно сфокусироваться на своих ценностях и сопротивляться желанию участвовать в негативном поведении. При этом важно быть нейтральным и не впадать в эмоции. Физическое дистанцирование же предполагает перевод в другой отдел, сокращение количества контактов в рамках рабочего дня, привлечение на личные встречи руководителей или коллег или же разработку альтернативного рабочего графика», – сообщил специалист.

В качестве крайней меры в борьбе с токсичными людьми эксперт также предлагает стать «токсиком» в ответ.

«Такая негативная адаптация эффекта зеркала, когда вы специально копируете негативные привычки, позволяет человеку увидеть свое поведение со стороны и лучше понять, что он ведет себя некорректно по отношению к окружающим. При этом важно помнить, что вы лишь «играете в токсика», а не становитесь им», – заключил Чирков.

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