В Стокгольме сожгли Коран

Мужчина разорвал и сжег Коран у мечети в Стокгольме. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что за ним наблюдали около двухсот человек. Мужчина сначала вырвал страницы из Священного Писания, вытер ими свою обувь, а затем положил в книгу бекон и поджег ее.

Уточняется, что полиция задержала одного из очевидцев, который пытался бросить камень в акциониста.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявлял, что решение полиции Стокгольма разрешить провести акцию с сожжением Корана «законно, но неуместно».

28 января полиция шведского Стокгольма разрешила проведение очередной демонстрации с cожжением Корана рядом с мечетью.

До этого Расмус Палудан, возглавляющий датскую ультраправую партию Stram Kurs («Жесткий курс»), сжег Коран около здания посольства Турции в Стокгольме. При этом акция была согласована с мэрией. Как заявил Палудан, он сжег священную книгу мусульман, протестуя из-за того, что Турция препятствует вхождению Швеции в НАТО.

Ранее россиянин Журавель сжег Коран на фоне мечети в Волгограде.