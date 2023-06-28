Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Стокгольме сожгли Коран

У главной мечети в Стокгольме прошла акция с сожжением Корана

close
100%
Keystone Press Agency/Global Look Press

Мужчина разорвал и сжег Коран у мечети в Стокгольме. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что за ним наблюдали около двухсот человек. Мужчина сначала вырвал страницы из Священного Писания, вытер ими свою обувь, а затем положил в книгу бекон и поджег ее.

Уточняется, что полиция задержала одного из очевидцев, который пытался бросить камень в акциониста.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявлял, что решение полиции Стокгольма разрешить провести акцию с сожжением Корана «законно, но неуместно».

28 января полиция шведского Стокгольма разрешила проведение очередной демонстрации с cожжением Корана рядом с мечетью.

До этого Расмус Палудан, возглавляющий датскую ультраправую партию Stram Kurs («Жесткий курс»), сжег Коран около здания посольства Турции в Стокгольме. При этом акция была согласована с мэрией. Как заявил Палудан, он сжег священную книгу мусульман, протестуя из-за того, что Турция препятствует вхождению Швеции в НАТО.

Ранее россиянин Журавель сжег Коран на фоне мечети в Волгограде.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях