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Под Петербургом три бульдога напали на девочку-подростка

В Ленобласти три домашних бульдога покусали девочку на велосипеде

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Lutz Gerken/ Global Look Press

СУ СК по Ленинградской области проводит проверку по факту нападения трех домашних собак на школьницу. Девочку госпитализировали с укусами. Об этом сообщила «Фонтанка».

Инцидент произошел 26 июня 2023 года. По предварительным данным, трое детей, в том числе 13-летняя девочка, катались на велосипедах по деревне Касимово. Неожиданно из-под забора выбежали три бульдога. Двое детей смогли уехать, а девочка упала с велосипеда и осталась на земле. В этот момент собаки набросились на нее.

Местная жительница увидела происходящее и позвала своего мужа. Он перепрыгнул забор, побежал к девочке и стал отгонять собак. К нему присоединился тесть, который унес пострадавшую на руках. Мужчина утверждает, что бульдоги не пытались его укусить, они целились только в девочку.

Врачи диагностировали у девочки увечья средней тяжести. У нее множественные гематомы и царапины, разорвано ухо. По словам мамы пострадавшей, хозяева собак не связывались с ней. Женщина утверждает, что есть и другие пострадавшие от бульдогов, однако они не обращались в полицию.

Во время инцидента хозяйки собак не было дома. Она приехала, когда ей сообщили о случившемся. По словам женщины, она извинилась и предложила помощь, однако в ее адрес выкрикнули проклятья.

28 июня 2023 года в дом хозяйки пришел ветеринарный врач. Собаки не проявили к нему агрессии. Ветеринарные паспорта животных женщина передала сотрудникам полиции. Хозяйка считает, что дети дразнили бульдогов через забор, что спровоцировало их защищать свою территорию.

Ранее в Красноярском крае пять индюшек набросились на школьницу и выклевали ей глаз.

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