Россия будет добиваться экстрадиции из Казахстана экс-главреда журнала «Хакер»

Россия будет добиваться экстрадиции из Казахстана главы департамента компании по защите от кибератак F.A.C.C.T., экс-главреда журнала «Хакер» Никиты Кислицина, задержанного по запросу США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

28 июня Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест в отношении руководителя департамента разработки решений по комплексному противодействию сложным кибератакам компании F.A.C.C.T. Никиты Кислицина. Кислицын обвиняется в неправомерном доступе к охраняемой законом информации с использованием служебного положения.

В самой компании заявили, что Кислицин был задержан по запросу США 22 июня в Казахстане. Согласно данным компании, претензии к работнику связаны с ситуацией, имевшей место более чем 10 лет назад, когда он был журналистом и независимым исследователем.

Ранее эксперт назвал «самую желанную цель» хакеров в российских объектах промышленности.