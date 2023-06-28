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Россия будет добиваться экстрадиции из Казахстана экс-главреда журнала «Хакер»

ТАСС: РФ будет добиваться экстрадиции из Казахстана сотрудника F.A.C.C.T. Кислицина

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AntiMalwarerus/YouTube

Россия будет добиваться экстрадиции из Казахстана главы департамента компании по защите от кибератак F.A.C.C.T., экс-главреда журнала «Хакер» Никиты Кислицина, задержанного по запросу США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

28 июня Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест в отношении руководителя департамента разработки решений по комплексному противодействию сложным кибератакам компании F.A.C.C.T. Никиты Кислицина. Кислицын обвиняется в неправомерном доступе к охраняемой законом информации с использованием служебного положения.

В самой компании заявили, что Кислицин был задержан по запросу США 22 июня в Казахстане. Согласно данным компании, претензии к работнику связаны с ситуацией, имевшей место более чем 10 лет назад, когда он был журналистом и независимым исследователем.

Ранее эксперт назвал «самую желанную цель» хакеров в российских объектах промышленности.

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