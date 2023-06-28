Мать убитой в Кемерове Веры Пехтелевой боится возвращения с СВО убийцы дочери

Родители убитой в Кемерове Веры Пехтелевой предполагают, что ее убийца Владислав Канюс, приговоренный к 17 годам строгого режима, воюет на СВО. Об этом «Газете.Ru» рассказал дядя Веры Владимир Пехтелев. По его словам, в мае маме Веры Оксане показали фото Канюса, который стоит с ружьем в компании мужчин в военной форме. В январе 2020 года Канюс три с половиной часа избивал свою 23-летнюю бывшую девушку, а затем задушил ее.

«У нас есть несколько доводов, что он ушел на СВО. Во-первых, есть решение суда, по которому о любом перемещении убийцы нас должны уведомлять: меня, как дядю, отца и мать Веры. Последняя информация о Канюсе была 5 февраля. Позвонили отцу Веры Евгению и сообщили, что Канюс из города Белово с колонии выбыл и его направили во ФСИН Новосибирской области. Все. Больше у нас никакой информации не было. В марте отец Веры подал кассационную жалобу, на что получил возражение со стороны адвоката Канюса. Потом я, как потерпевший, в апреле подал тоже кассационную жалобу. И смотрю, движения жалобы на сайте никакого нет. Звоню в канцелярию областного суда Кемерова, спрашиваю, почему дело не ушло, на что мне вздыхающим голосом ответили: «Владимир, мы его — Канюса — найти не можем, соответственно, не можем направить дело в кассацию. Последняя информация у нас, что 28 апреля он уехал со ФСИН Новосибирской области из колонии во ФСИН Ростовской области». И все, больше его не могут найти. Суд направил всевозможные письма, но пока ответа нет», — рассказал Владимир.

По его словам, а мае маме Веры кто-то из подружек убитой девушки сообщил, что Канюс общается по соцсетям со своими родными и шлет им фотографии.

«И вот Оксане 13 мая переслали эти две фотографии. На одной он стоит с ружьем, а на второй они группой фотографировались. Появились еще одни доводы по поводу того, что Канюс все же на СВО. Мы сразу написали во ФСИН Новосибирской области с просьбой уведомить, где находится Канюс, но никакого ответа не последовало. Написали в прокуратуру Новосибирской области, на что нам ответили, что «доводы, изложенные вами в заявлении, это компетенция ФСИН Новосибирской области. Мы туда перенаправляем». То есть мы обращаем внимание прокуратуры, что не исполняется закон, просим разобраться, а они говорят, что это не их компетенция. Снимают с себя ответственность. А в середине июня Оксана в почтовом ящике обнаружила письмо от руководства исправительной колонии Новосибирской области, датированное 28 апреля. В нем сказано, что 28 апреля Канюс «убыл в распоряжение ГУФСИН по Ростовской области». Видать, заметают следы, что якобы уведомили. Много странностей происходит, конечно», — обратил внимание Владимир.

После полученного письма из Новосибирской колонии семья Веры обратилась в прокуратуру Ростовской области. По словам Владимира, там их запрос перенаправили во ФСИН Ростовской области. А от ФСИН «нет ответа никакого», заявил мужчина.

«Еще даже не все инстанции судебные прошли, как его забрали. Поэтому у нас вопрос. Тем более через полгода он может прийти. Мама Веры точно боится за себя. Переживаем в этом плане», — признался Владимир.

Трагедия в Кемерове произошла 14 января 2020 года. В тот день 23-летняя студентка Вера Пехтелева пришла в общежитие на Ленинградском проспекте, чтобы забрать вещи у Владислава Канюса, с которым незадолго до этого рассталась. Однако молодой человек начал избивать бывшую подругу, он нанес ей не менее 56 ударов. Девушка получила черепно-мозговую травму, у нее был сломан нос. Затем Канюс задушил потерпевшую шнуром от утюга. На протяжении 3,5 часа соседи, которые слышали крики из квартиры, где находились Пехтелева и Канюс, пытались вызвать полицию, однако безрезультатно. В итоге жители подъезда сами взломали ломом дверь, но девушка уже была мертва.

Свою вину молодой человек не признал и отказывался сотрудничать со следствием. 28 июля 2022 года суд приговорил Канюса к 17 годам лишения свободы.

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