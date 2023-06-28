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Эксперт объяснил, как защитить замки входной двери от взлома

Строительный эксперт Васильев: замки входной двери защитят от взлома бронепластины

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Depositphotos

Замки входной двери в квартиру смогут защитить от взлома специальные бронепластины толщиной 1,5-2 мм. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал строительный эксперт Федор Васильев. Он отметил, что злоумышленники не смогут высверлить подобные устройства. Также он посоветовал устанавливать два разных замка.

«Сделайте один [замок] сувальдный и один цилиндровый — они защищают от разных типов взлома. Вокруг сувальдного замка желательно предусмотреть бронепластины толщиной 1,5-2 мм, они защитят замок от высверливания. Для цилиндровых замков существуют специальные броненакладки, которые крепятся непосредственно на корпус замка и не позволяют выбить цилиндр», — пояснил Васильев.

Он добавил, что в соответствии с ГОСТом 5089-2011 существует четыре класса взломостойкости. Один из замков должен быть с максимальной степенью защиты, а второй — минимум 2-го класса, заключил эксперт.

Ранее исследование показало, как часто россияне просят соседей присмотреть за жильем во время отъезда.

До этого в Хмельницкой епархии сообщили о попытке членов ПЦУ срезать замки на храме УПЦ.

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