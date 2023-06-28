Названа причина задержания экс-главреда журнала «Хакер» в Казахстане

Сотрудник компании, занимающейся вопросами кибербезопасности, F.A.C.C.T., экс-главред журнала «Хакер» Никита Кислицин задержан в Казахстане для изучения основания для экстрадиционного ареста по запросу США. Об этом сообщает ТАСС.

«22 июня на территории Казахстана был задержан Никита Кислицин, сотрудник компании F.A.C.C.T., российского разработчика технологий для борьбы с киберпреступностью», — сказано в заявлении компании.

Ранее сообщалось, что Кислицина задержали 22 июня в Казахстане из-за его предыдущего места работы. Отмечалось, что, согласно информации компании, претензии к работнику связаны с ситуацией, имевшей место более чем 10 лет назад, когда он был журналистом и независимым исследователем.

28 июня Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест в отношении руководителя департамента разработки решений по комплексному противодействию сложным кибератакам компании F.A.C.C.T. (бывшее российское подразделение Group-IB) Никиты Кислицина.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.