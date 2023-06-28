«Наша задача — делать добрые дела»: Дарья Донцова рассказала, как переживает смерть мужа

Писательнице Дарье Донцовой 7 июня исполнился 71 год, свой день рождения в этом году она не отмечала, потому что в марте этого года от рака кишечника умер ее муж Александр Донцов. О том, как она пережила его смерть, писательница рассказала в интервью kp.ru.

«В этом году мой день рождения не отмечали, потому что 8 марта ушел к Господу Александр Иванович, мой муж», — ответила Донцова на вопрос о том, как прошел ее праздник.

По ее словам, после смерти мужа она получала поддержку от своей семьи. Писательница выразила надежду, что они с мужем еще встретятся.

«Сейчас наша основная задача — молиться за Александра Ивановича, делать добрые дела. Наш старший сын Аркадий служит алтарником в храме. Он человек, который помогает батюшке во время службы. Я читаю на клиросе. И, конечно, все мы молимся дома за упокой души Александра Ивановича и всех родных, любимых, кого с нами более в земной жизни нет», — поделилась она.

Донцова также рассказала, что после новости о смерти мужа она сначала не чувствовала ничего и занималась его похоронами, его похоронили на Новодевичьем кладбище.

«А уже после похорон я вечером заплакала. Думаю: «Боже, что же Ты сделал? Для чего у меня мужа забрал? Пошли мне хоть какое-то утешение». Прошло минут двадцать. И тут вдруг приходит сообщение от игумена Иоанна, наместника Сретенского ставропигиального мужского монастыря, с предложением почитать в Просветительском центре обители лекции онкобольным. Вот только попросила у Господа утешения, и оно мне дано», — добавила она.

Дарья Донцова до этого рассказывала, что болезнь у ее мужа обнаружили на третьей стадии. Мужчина перенес операцию и больше семи курсов химиотерапии. Он изменил образ жизни, однако весной 2023 года у него случился рецидив.

Напомним, что писательница была в браке три раза. В первый раз она вышла замуж в 1971 году за Дмитрия Демина. В 1972 году они развелись. У экс-супругов есть сын Аркадий. Второй раз автор детективов выходила замуж за Бориса Капустина. В 1983 году Дарья Донцова вышла замуж за психолога Александра Донцова. В 1986 году у них родилась дочь Мария.