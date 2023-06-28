В Амурской области продолжаются поиски пропавшего в тайге 10-летнего мальчика

Пропавшего в тайге в Приамурье 10-летнего мальчика ищут с помощью вертолета и квадрокоптеров, сообщает Telegram-канал ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, в поисках задействованы 68 человек и 18 единиц техники. Спасатели используют вертолет МЧС, частный самолет, беспилотники, квадроциклы, лодки, вездеход и параплан. Ребенка ищут на земле и на воде, а также с воздуха. Кроме того, в поисковую группу входят два кинолога с собаками.

Поиски ребенка осложняются тем, что до него можно добраться только на вездеходе.

Telegram-канал Shot сообщал, что мальчик отправился в лес вместе с отцом и братом, чтобы поохотиться. В какой-то момент он отошел от брата и отца и потерялся. Они не смогли найти ребенка самостоятельно, после чего отец мальчика обратился в МЧС.

Ранее региональное отделение МВД сообщало, что в Пермском крае завершились поиски 10-летнего мальчика, который пропал во время похода.