Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В аэропорту Минска задержали летевшего в Грузию россиянина с поддельным загранпаспортом

В Минске задержали россиянина с поддельным загранпаспортом

Сотрудники аэропорта Минска задержали мужчину, который попытался незаконно попасть в Грузию. Об этом сообщает Пограничный комитет Беларуси.

По данным правоохранителей, россиянин прибыл в Национальный аэропорт города, чтобы отправиться в Грузию. На контроле он предъявил полностью поддельный российский загранпаспорт. При этом при себе у мужчины был внутренний документ РФ.

В беседе с правоохранителями задержанный пояснил, что в отношении него в России возбуждено уголовное дело. Чтобы уклониться от следствия, он решил отправиться в другую страну.

«В отношении злоумышленника начат административный процесс за попытку незаконного пересечения границы», – поделились в ведомстве.

На данный момент подозреваемый находится в ИВС. Специалисты ответственных ведомств проводят необходимые мероприятия.

В комитете напомнили о том, что использование поддельных документов преследуется по закону. За подобное нарушение человек может получить до двух лет ограничения свободы.

Ранее иностранцы помогли нелегально пересечь границу с РФ более чем 1000 мигрантов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами