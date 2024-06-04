В аэропорту Минска задержали летевшего в Грузию россиянина с поддельным загранпаспортом

Сотрудники аэропорта Минска задержали мужчину, который попытался незаконно попасть в Грузию. Об этом сообщает Пограничный комитет Беларуси.

По данным правоохранителей, россиянин прибыл в Национальный аэропорт города, чтобы отправиться в Грузию. На контроле он предъявил полностью поддельный российский загранпаспорт. При этом при себе у мужчины был внутренний документ РФ.

В беседе с правоохранителями задержанный пояснил, что в отношении него в России возбуждено уголовное дело. Чтобы уклониться от следствия, он решил отправиться в другую страну.

«В отношении злоумышленника начат административный процесс за попытку незаконного пересечения границы», – поделились в ведомстве.

На данный момент подозреваемый находится в ИВС. Специалисты ответственных ведомств проводят необходимые мероприятия.

В комитете напомнили о том, что использование поддельных документов преследуется по закону. За подобное нарушение человек может получить до двух лет ограничения свободы.

Ранее иностранцы помогли нелегально пересечь границу с РФ более чем 1000 мигрантов.