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Кремль анонсировал телефонный разговор Путина с премьером Индии Моди после выборов

Ушаков: Путин позвонит премьеру Индии Моди после подсчета голосов на выборах

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Михаил Метцель/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин позвонит индийскому премьер-министру Нарендре Моди после окончательного подсчета голосов на парламентских выборах в Индии, это случится вечером 4 июня либо утром 5 июня. Такие сроки обозначил помощник российского лидера Юрий Ушаков, чьи слова передает ТАСС.

«Мы ждем возможности организации телефонного разговора нашего президента с Моди», — заявил помощник главы государства.

В зависимости от того, когда завершится последний подсчет избирательских голосов, произойдет телефонное соединение лидеров двух стран, пояснил Ушаков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия внимательно наблюдает за ходом избирательного процесса в Индии и знает о голосовом преимуществе коалиции Моди.

До этого в Индии начался шестой этап парламентских выборов. По прогнозам, правящая Индийская народная партия удержит большинство, что позволит 73-летнему Моди пойти уже на третий премьерский срок.

Ранее индийский посол оценил влияние выборов на отношения с РФ.

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