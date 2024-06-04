Раскрыта дата премьеры нового кроссовера Omoda, который ждут в России

Новый кроссовер Omoda C7 официально поступит в продажу на глобальном рынке в следующем году. Об этом говорится в сообщении компании.

Гибридный автомобиль может проехать 1,2 тыс. км. Новинка получила более динамичный силуэт и совершенный набор электроники. В частности, внутри салона появился 15,6-дюймовый экран мультимедиа.

Предполагается, что Omoda C7 привезут и в Россию. При этом на рынке ожидается появление как гибридной, так и бензиновой версии с передним и полным приводами. Примечательно, что C7 крупнее, чем уже продающийся в России Omoda C5.

В Китае кроссовер Omoda C7 дебютировал на специальном мероприятии в Уху.

До этого стало известно, что китайская компания GAC 6 июня представит седан Aion Hyper GT для продаж на глобальном рынке. Особенность машины — открывающиеся вверх «двери-ножницы».

Длина GAC Aion Hyper GT составляет 4886 мм при колесной базе 2920 мм. Коэффициент аэродинамического сопротивления автомобиля равен 0,197 Cd, что ниже, чем у Tesla Model S (0,208 Cd).

Ранее создатели «Атома» показали новый автомобиль для курьеров.