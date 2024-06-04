СК завел дело об экстремизме на «сильнейшую ведьму» Суликову

Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 282 (Экстремизм) и ч. 1 ст. 148 УК РФ (Оскорбление чувств верующих) на руководителя оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Елену Суликову. Информация об этом появилась в Telegram-канале СК.

Ведомство пишет, что с января 2020 по декабря 2023 года жительница Ивантеевки продавала литературу, в которой можно было найти призывы к насилию в отношении представителей Русской православной церкви. Кроме того, утверждается, что на одном из своих каналов Суликова разместила видео, содержание которого оскорбляло чувства верующих.

До этого РИА Новости сообщило, что Суликову также подозревают в мошенничестве. Предварительно установлено, что члены организации предоставляли гражданам псевдорелигиозные услуги.

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