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СК завел дело об экстремизме на «сильнейшую ведьму» Суликову

СК: на главу «Империи сильнейших ведьм» Елену Суликову завели уголовное дело

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alyonapolyn/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 282 (Экстремизм) и ч. 1 ст. 148 УК РФ (Оскорбление чувств верующих) на руководителя оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Елену Суликову. Информация об этом появилась в Telegram-канале СК.

Ведомство пишет, что с января 2020 по декабря 2023 года жительница Ивантеевки продавала литературу, в которой можно было найти призывы к насилию в отношении представителей Русской православной церкви. Кроме того, утверждается, что на одном из своих каналов Суликова разместила видео, содержание которого оскорбляло чувства верующих.

До этого РИА Новости сообщило, что Суликову также подозревают в мошенничестве. Предварительно установлено, что члены организации предоставляли гражданам псевдорелигиозные услуги.

23 мая в Красноярском крае осудили лжецелительницу за обман пенсионерки на 80 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Киргизии решили запретить рекламу экстрасенсов и гадалок.

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