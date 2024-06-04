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Министры транспорта и энергетики Буркина-Фасо прибыли в Петербург

Министры транспорта и энергетики Буркина-Фасо прибыли в Россию для участия в ПМЭФ

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Алексей Даничев/РИА Новости

Министр транспорта Роланд Сомда и министр энергетики и горной добычи Буркина-Фасо Якуба Забре Губа прибыли в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном форуме (ПМЭФ). Об этом заявил РИА Новости посол страны в РФ Аристид Рапугдондба Людовик Тапсоба.

«Министр транспорта и министр энергетики прибыли сегодня», — сказал он.

Экономический форум пройдет в Петербурге в период с 5 по 8 июня.

Известно, что президент России Владимир Путин примет участие в форуме. Помощник главы государства Юрий Ушаков рассказал о программе участия российского лидера.

5 июня Владимир Путин встретится с руководителями международных информационных агентств. 6 июня он пообщается с президентами Боливии и Зимбабве Луисом Арсе и Эммерсоном Мнангагвой.

Кроме того, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) пройдет акция «ЭкоТропа Здоровья». Участие примут олимпийские чемпионы.

Ранее в Кремле прокомментировали участие Путина в ПМЭФ-2024.

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