Несколько регионов Украины ввели аварийные отключения света

Оператор YASNO вводит аварийные отключения электричества в ряде регионов Украины. Об этом сообщает национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в социальных сетях.

Речь идет о подконтрольной Украине части ДНР, а также Житомирской, Николаевской, Кировоградской, Харьковской, Хмельницкой и Киевской областях.

«Когда потребление значительно превысило лимиты, «Укрэнерго» вынужденно применило с 14:25 аварийные отключения, а с 14:50 — специальные графики аварийных отключений для бытовых и промышленных потребителей в этих регионах», — сообщили в «Укрэнерго».

В компании утверждают, что режим аварийных отключений будет продолжать действовать до тех пор, пока показатели расхода электроэнергии в этих регионах не вернутся в пределы нормы. Тогда предполагается восстановить режим плановых отключений электроэнергии.

До этого руководителям «Укрэнерго» подняли зарплату на фоне массовых отключений света.

В ночь на 1 июня Россия нанесла массированный удар по украинским объектам электроэнергетики — по данным Вооруженных сил Украины, российские военные запустили 53 ракеты и 47 беспилотников. В результате атаки были повреждены несколько тепловых электростанций и, возможно, Днепровская гидроэлектростанция, которая совсем недавно восстановила работу после прошлого удара. Эксперты считают, что летом украинцев ждут массовые отключения света, поскольку Украине из-за обстрелов не хватает мощностей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Укрэнерго» увеличило лимит отключений света на Украине на один час.