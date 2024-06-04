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Российский голкипер Лунев покинул иностранный клуб

Российский голкипер Лунев покинул азербайджанский «Карабах»

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Carl Sandin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Азербайджанский «Карабах» объявил об уходе из команды российского вратаря Андрея Лунева после завершения срока его контракта. Информация об этом появилась на официальном сайте клуба.

За команду российский футболист, который перешел в «Карабах» летом 2023 года, провел 34 матча, десять поединков состоялись в рамках Лиги Европы. Голкипер вместе с клубом выиграл чемпионат и Кубок Азербайджана. До этого в СМИ появилась информация, что в услугах голкипера заинтересованы московское «Динамо» и петербургский «Зенит», за который Лунев выступал с 2017 по 2021 год.

19 августа 2023 года азербайджанский «Карабах» объявил о подписании вратаря. До этого Лунев выступал в Германии за «Байер». На счету голкипера всего три матча за немецкий клуб в бундеслиге и Лиге Европы.

Лунев вызывается в сборную России с 2017 года. Он попал в список вызванных футболистов на товарищеские матчи национальной команды в марте 2024 года — с Сербией (4:0) и Парагваем (не состоялся из-за произошедшего теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле»).

Ранее Лунев ответил на вопрос о переходе в «Спартак».

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