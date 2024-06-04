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Байден назвал вступление Финляндии в НАТО своей личной заслугой

Байден заявил, что лично добился вступления Финляндии в НАТО

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Susan Walsh/AP

Вступление Финляндии в блок НАТО – личная заслуга президента США Джо Байдена. Такое мнение глава американского государства высказал в интервью журналу Time.

Байден рассказал, что после одной из встреч группы G7 он вспомнил о разговоре с президентом России Владимиром Путиным, который сказал, что хотел бы увидеть финляндизацию НАТО.

«Я ответил ему, что он добьется не финляндизации [НАТО], а натоизации Финляндии. И все — включая вас, ребята — подумали, что я сумасшедший. И угадайте, что? Я это сделал», — сказал Байден.

Он пояснил, что после этого позвонил президенту Финляндии и вопрос, как можно понять, был решен.

По словам Байдена, Североатлантический альянс сейчас значительно сильнее, чем в 2021 году, когда он вступил в должность президента США.

Финляндия стала официальным членом НАТО 4 апреля 2023 года.

В том же интервью Байден рассказал об усилиях Запада в борьбе против России. По его словам, на эти цели Европа потратила больше денег, чем США.

Ранее Байден обвинил Китай во вмешательстве в американские выборы.

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