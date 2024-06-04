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Сотрудник клининговой фирмы угрожал клиентке, которая осталась недовольна его работой

В Челябинске уборщик пригрозил клиентке сжечь ее квартиру за плохой отзыв

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В Челябинске сотрудник химчистки не приехал к клиентке и пообещал сжечь ее квартиру за негативный отзыв о его работе, сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Супруг женщины рассказал, что его жена получила тревожные голосовые сообщения от уборщика по имени Эльдар. В них мужчина заявил, что собирается сжечь квартиру клиентки и избить ее саму, так как плохие отзывы портят ему настроение.

Перед этим сотрудник клининговой компании получил заказ, но в назначенное время на объекте не появился. Узнав, что заказчики считают его подход непрофессиональным и собираются написать отрицательный отзыв, он вышел из себя и стал угрожать собеседнице.

Семья сохранила угрозы Эльдара в аудиоформате и обратилась с заявлением в полицию.

Ранее в Нигерии женщину отправили под суд за негативный отзыв о томатной пасте в личном блоге.

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