Массовые беспорядки с погромами и баррикадами распространились по пригородам Парижа

Согласно сообщению телеканала BFMTV, беспорядки, которые начались в Нантере — пригороде Парижа, распространились на другие города. 27 июня полицейские застрелили 17-летнего подростка в Нантере, который, по их данным, отказался выполнять их требования. Во второй половине дня в социальных сетях начали появляться призывы к протесту против правоохранителей.

После наступления темноты в Нантере начались поджоги, недовольные били рекламные стенды и крушили автобусные остановки. Группа людей собралась рядом с домом погибшего и напротив административного здания властей. В ответ на это наряды полиции были направлены в пригород, в том числе отряды специального реагирования.

Протестующие устроили масштабные пожары, они жгли мусорные баки и строительные материалы. Начались столкновения протестующих с полицией. Несколько десятков протестующих начали строить баррикады, они бросали в полицейских камни и зажигательные смеси. Полиция в ответ применила слезоточивый газ. Сообщается, что один человек был ранен в глаз.

По данным префектуры города, протестующие также подожгли три автомобиля. Девять человек уже задержаны.

Беспорядки распространились на другие пригороды Парижа, включая Вильнев, Женвилье, Сюрен, Аньер-сюр-Сен, Ла Гарен-Коломб и другие.

В мае министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что не менее 540 человек задержаны по всей стране во время беспорядков, произошедших на первомайских акциях протеста против пенсионной реформы. 15 апреля президент Франции Эммануэль Макрон подписал указ о пенсионной реформе, повышающей возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет. Реформа вступит в силу осенью 2023 года.