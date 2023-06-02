Mash: взрывы звучат в Курской области

Взрывы звучат в Курске в районе железнодорожного вокзала. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Кадрами происходящего делятся местные жители. Официальной информации нет.

Жители Курской области сейчас слышали несколько громких звуков, говорится в сообщении.

Ранее в Белгороде беспилотник взорвался над проезжей частью, обломки упали на дорогу. Пострадали два человека. Также 1 июня над городом сработала система ПВО. Кроме того, продолжаются массированные обстрелы Шебекинского городского округа, только за последние сутки были ранены 12 человек. Минобороны сообщило о ночных попытках прорыва украинских военных в Шебекино. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».