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Депутат украинского парламента Ясько утверждает, что родила от Саакашвили

Депутат Верховной Рады Украины Ясько сообщила о рождении ребенка от Саакашвили

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SaakashviliMikheil/facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько заявила о рождении ребенка от грузинского экс-президента Михаила Саакашвили. Ее слова приводит РИА Новости.

«Первого июня в День защиты детей 32-летняя депутат Елизавета Ясько объявила, что стала мамой», — говорится в публикации.

По информации агентства, папой ее первенца стал 55-летний Михаил Саакашвили, на данный момент отбывающий наказание в тюрьме.

Ранее украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники писало, что депутат Верховной рады Лиза Ясько, о романе которой с Саакашвили стало известно еще в 2020 году, уже год не посещала его в тюрьме и не поддерживает связь с политиком, отбывающим наказание на родине. По информации издания, девушка постепенно потеряла интерес к экс-лидеру республики.

До этого Ясько сообщала, что Саакашвили пребывает в критическом состоянии.

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