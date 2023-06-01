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Путин позвонил главе Шебекино

Путин позвонил главе Шебекино Жданову и предложил помощь

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Антон Вергун/РИА Новости

Глава подвергшегося обстрелу ВСУ белгородского Шебекино Владимир Жданов сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что 1 июня ему позвонил президент России Владимир Путин и поинтересовался, какая нужна помощь.

«Мне сегодня позвонил главнокомандующий Владимир Владимирович Путин», — сказал он.

Жданов добавил, что доложил верховному главнокомандующему об обстановке и дальнейших планах и действиях.

Информацию о звонке главы государства подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС. Представитель Кремля добавил, что по итогам разговора были даны необходимые поручения.

Ранее Путин наградил главу администрации Шебекино Владимира Жданова орденом Мужества.

Министерство обороны России заявило, что 1 июня до 30 украинских военных пытались атаковать в направлении Волчанска и автомобильного пункта пропуска «Шебекино».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

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