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Мэр Белгорода прокомментировал взрыв в городе

Мэр Белгорода Демидов сообщил о взрыве беспилотника у заправки

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что на проезжей части улицы Щорса в районе заправочной станции «Роснефть» произошел взрыв, по предварительным данным недалеко от земли взорвался беспилотник. Об этом мэр сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что при взрыве пострадали два человека. Один из них госпитализирован, второй отказался от госпитализации. Также повреждена машина.

На месте работают взрывотехники и другие специалисты, в ближайшее время движение по улице будет возобновлено.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в столице региона взорвалось неизвестное устройство. Губернатор добавил, что, по предварительным данным, беспилотный летательный аппарат упал на проезжую часть.

До этого о взрыве в Белгороде сообщали очевидцы.

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