В Москве мужчина ударил школьницу, отказавшуюся развлекать его друга

В Новой Москве мужчина ударил школьницу, которая не захотела продолжать проводить время с его другом, приехавшим в отпуск из зоны проведения СВО. Об этом сообщается в Telegram-канале «Осторожно, новости».

По данным издания, две 17-летние школьницы гуляли около кафе, расположенном на улице Аэрофлотовской. К ним подошли трое мужчин, которые пригласили девочек в бар заведения. Там они купили школьницам пиво и предложили подвезти домой. Девочки сели в машину.

В пути мужчины стали рассказывать о себе. Один из них оказался участником СВО, который приехал в Москву в отпуск. Его друг попросил 17-летнюю школьницу составить военному компанию, но она отказалась. Девочки вышли из машины, однако на улице один из мужчин ударил школьницу. Ей понадобилась срочная медицинская помощь, сейчас пострадавшая находится в больнице.

Ранее бывшего участника СВО задержали за нападение на пенсионерку в Москве.