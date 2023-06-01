Роспотребнадзор оценил заболеваемость ВИЧ среди сельских жителей

В Роспотребнадзоре сообщили, что в России наблюдается рост ВИЧ-заболеваний среди сельских жителей. Об этом сообщает РИА Новости.

«В последние годы в ряде регионов активизировалась передача ВИЧ-инфекции среди сельских жителей», — говорится в докладе ведомства.

Отмечается, что в 2022 году было зарегистрировано 35,1 случая ВИЧ-инфекции на 100 тыс. населения, что на 4% больше, чем в 2021 году.

В 33 регионах страны от 30% до 81% всех новых случаев ВИЧ-инфекции в прошлом году были зарегистрированы среди сельских жителей.

Ранее сообщалось, что только 41% хорошо осведомлены о вирусе иммунодефицита (ВИЧ), при этом 54% опрошенных слышали о нем, а пять процентов не знают ничего о вирусе. Об этом свидетельствует данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. При этом отмечается, что большинства опрошенных правильно сформированы представления о заражении ВИЧ. 92% респондентов назвали причиной нестерильные шприцы и иглы, 91% — незащищенный половой акт, 78% — грязные приборы в тату-салонах.