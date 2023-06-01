Доктор Мясников рассказал, может ли вакцинация от ковида вызвать скоротечный рак

Ситуация со смертью редактора раздела «Здоровье и наука» телекомпании ITV от скоротечного рака вряд ли связана с мРНК-вакциной от коронавируса, рассказал «Общественной службе новостей» врач и телеведущий Александр Мясников.

«В доступной мне литературе такая связь не прослеживается, таких работ нет. И в списке побочных явлений, даже редких, онкология отсутствует. Есть миокардиты, есть нарушение менструального цикла и многое другое. Но связь вакцинации с онкологией даже не обсуждается в научной среде», — заявил он.

По его словам, теоретически такое невозможно, однако, полностью отрицать данную связь нельзя. Мясников отметил, что подобные вакцины стали новом шагом в медицине и одновременно новым лекарством.

«Мы много раз сталкивались, когда даже проверенные лекарства давали серьезные побочные эффекты», — добавил врач.

Заведующий лабораторией биотехнологии Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Владимир Рихтер сообщал «Газете.Ru», что вакцины на основе мРНК против SARS-CoV-2 и других заболеваний пригодились бы России, потому что их создать можно проще и быстрее, чем белковые или пептидные.