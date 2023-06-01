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Очевидцы сообщают о взрыве в Белгороде

Baza: жители Белгорода сообщили о взрыве у улицы Щорса, место ЧП перекрыто

Жители Белгорода сообщают о взрыве в районе Харьковской горы, передает Telegram-канал Baza.

«Улица Щорса перекрыта», — говорится в публикации.

По данным Telegram-канала Shot, в результате инцидента были повреждены несколько автомобилей и витрин. На место прибыла скорая помощь, врачи оказывают помощь одному из местных жителей.

Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил 1 июня, что «противника на территории области не было и нет, идет массированный обстрел». По его словам, пострадали восемь человек. Сейчас власти вывозят жителей из Шебекинского района, пункт временного размещения в Белгороде уже принял первую группу семей.

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Обстрелы Белгородской области
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