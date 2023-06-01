Посол РФ дал российским туристам советы для отдыха в Турции

Посол России в Турции Алексей Ерхов в беседе с ТАСС назвал несколько важных советов российским путешественникам, собирающимся отдохнуть в Турции.

«Убедительная просьба к нашим туристам не забывать приобретать медицинские страховки», — сказал дипломат.

По его мнению, это позволит избежать многих проблем. Ерхов порекомендовал россиянам соизмерять пребывание на курортах страны с их общим состоянием здоровья.

«В этом году весна выдалась прохладной, но обычно на турецком юге в июле и августе очень жарко. Это может спровоцировать обострение хронических заболеваний, в первую очередь сердечно-сосудистых», — указал сотрудник диппредставительства.

Он отметил, что туристам нужно вести себя осмотрительнее в море, бассейне и на дорогах, а также внимательно приглядывать за детьми и соблюдать законы и традиции страны пребывания

Ранее сообщалось, что победа Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов в Турции привела к тому, что россияне начале массово бронировать путевки в эту страну.