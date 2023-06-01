Суд продлил арест Дарьи Треповой

Басманный суд Москвы принял решение продлить арест Дарьи Треповой, которая обвиняется в подрыве военкора Владлена Татарского (Максима Фомина), до 2 сентября, передает ТАСС.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и продлить срок содержания под стражей в отношении Дарьи Треповой до 2 сентября», — огласила решение судья.

Отмечается, что заседание проходило в закрытом режиме.

13 апреля ФСБ обвинила в теракте в петербургском кафе, в результате которого погиб Татарский, украинские спецслужбы. По информации ведомства, соучастником убийства является гражданин Украины Юрий Денисов 1987 года рождения, который передал другой подозреваемой, Дарье Треповой, взрывное устройство. Трепова заявила в Мосгорсуде, что «безумно сожалеет о произошедшем и молится о здоровье пострадавших».

Росфинмониторинг включил Трепову в перечень террористов и экстремистов.

Также МВД объявило в розыск возможного соучастника убийства военкора Владлена Татарского Юрия Денисова.