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Суд продлил арест Дарьи Треповой

Суд продлил до 2 сентября арест Дарьи Треповой, обвиняемой в подрыве военкора Татарского

Басманный суд Москвы принял решение продлить арест Дарьи Треповой, которая обвиняется в подрыве военкора Владлена Татарского (Максима Фомина), до 2 сентября, передает ТАСС.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и продлить срок содержания под стражей в отношении Дарьи Треповой до 2 сентября», — огласила решение судья.

Отмечается, что заседание проходило в закрытом режиме.

13 апреля ФСБ обвинила в теракте в петербургском кафе, в результате которого погиб Татарский, украинские спецслужбы. По информации ведомства, соучастником убийства является гражданин Украины Юрий Денисов 1987 года рождения, который передал другой подозреваемой, Дарье Треповой, взрывное устройство. Трепова заявила в Мосгорсуде, что «безумно сожалеет о произошедшем и молится о здоровье пострадавших».

Росфинмониторинг включил Трепову в перечень террористов и экстремистов.

Также МВД объявило в розыск возможного соучастника убийства военкора Владлена Татарского Юрия Денисова.

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