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Рассмотрение вопроса об экстрадиции Сапеги в РФ передали в суд Смоленска

Суд в Москве передал в Смоленск вопрос о передаче из Белоруссии в РФ Софьи Сапеги

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Пресненский суд Москвы передал в Смоленск рассмотрение ходатайства Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) из Белоруссии в Россию для дальнейшего отбывания наказания россиянки Софьи Сапеги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Направить представление о передаче в Россию Сапеги С. А. в Промышленный суд Смоленска», — заявили в суде.

По информации агентства, данный запрос был обоснован последним местом регистрации осужденной.

В свою очередь, гособвинение запрашивало рассмотрения дела в столице. Отмечается, что слушания проходят в отсутствие подсудимой, отбывающей сейчас наказание в Белоруссии.

Ранее Пресненский суд Москвы отложил на 1 июня рассмотрение вопроса о передаче из Белоруссии в Россию для дальнейшего отбывания наказания россиянки Софьи Сапеги.

Защита Сапеги заявляла, что последнее место проживания девушки в России — остров Русский, поэтому вопрос должен решаться судом во Владивостоке, а не в Москве.

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