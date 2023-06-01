В Швеции четыре школьника попали в больницу после драки на ножах

Драка школьников на спортивном объекте в шведском Эскильстуне привела к госпитализации четырех человек с ножевыми ранениями. Об этом сообщает TV4 Nyheterna.

Поводом для поножовщины называют события на стадионе.

Всем пострадавшим порядка 15 лет, трое из них получили ножевые ранения в верхнюю часть тела. В рамках дела никто не задержан, но инцидент квалифицируется как покушение на убийство.

Директор школы Мунктелла в Эскильстуне, где произошла драка, заявила, что не может раскрыть журналистам подробности инцидента из-за ограниченности сведений.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщал, что московский школьник проломил череп однокласснику во время драки.

По данным издания, между 10-классниками возник конфликт из-за оскорбления родителей, в результате чего один из участников драки получил серьезную травму. Пострадавшего подростка госпитализировали с переломом черепа.

Отмечалось, что ни один из участников конфликта не состоит на учете в ПНД.