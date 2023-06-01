Эксперт: слежка со стороны Apple ведется повсеместно

Факт раскрытия ФСБ разведывательной акции американских спецслужб, проведенную с использованием устройств Apple, в очередной раз подтверждает, что американские власти и спецслужбы ставят свои интересы выше международных законов. Об этом заявил член Общественной палаты РФ, первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Никита Данюк.

По его словам, то, что иностранные IT-гиганты, такие как Apple, являются мощным инструментом в их руках — уже давно понятно.

«Применение так называемых двойных стандартов налицо, потому что с одной стороны уверяют в безопасности и конфиденциальности продукции Apple, хотя это никак не вяжется с реальной картиной мира, где по большому счету эти устройства спокойно могут заниматься незаконным сбором информации пользователей и более того передавать эту информацию фактически занимаясь государственным шпионажем», — заявил он.

По мнению эксперта, показательно и то, что слежка со стороны американской Apple ведется повсеместно. «То есть не только за Россией, но и за европейскими партнерами и за азиатским рынком. Здесь разница только в том, как они используют эту информацию в контексте сегодняшней политики», — заявил он.

Данюк подчеркнул, что поэтому данное разоблачение еще раз доказывает, что западные IT-корпорации, как Apple, используются в корыстных целях.

«Пусть это и мировой бренд с невероятно популярными и удобными гаджетами для работы и общения, но помимо всего прочего это еще и политические игроки, которые действуют в своих корыстных интересах, в интересах США. Сам факт того, что Apple давно превратилась в инструмент не только мягкой силы, но и технологичной силы, мне кажется, ни у кого не вызывает сомнения», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что российскими компетентными органами «установлен очередной факт систематической глобальной слежки, осуществляемой спецслужбами США за гражданами своей и других стран с привлечением американских IT-компаний». Как сообщается на сайте Министерства иностранных дел РФ, на сей раз скрытый сбор данных проводился посредством программных уязвимостей в мобильных телефонах производства США.