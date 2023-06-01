Путин наградил главу администрации Шебекино орденом Мужества

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главы администрации Шебекино Владимира Жданова орденом Мужества, сообщается на сайте Кремля.

«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, Президент своим Указом наградил главу администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимира Жданова орденом Мужества», — говорится в тексте.

Ранее президент России Владимир Путин вручил высшие государственные награды чиновникам и участникам боевых действий на Украине, сообщается на сайте Кремля.

В частности, награды были вручены главе Конституционного суда Валерию Зорькину, а также участникам боевых действий на Украине Александру Колесову, Дмитрию Распутикову и другим.

До этого Путин наградил 15 рабочих за участие в восстановительных работах на Крымском мосту, который был поврежден в результате взрыва в прошлом году.