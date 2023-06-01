«Народный фронт» передал на передовую открытки для бойцов

Представители «Народного фронта» передали бойцам на передовую открытки с теплыми пожеланиями, сообщает пресс-служба движения.

Акция организована совместно с порталом «Госуслуги». Сотни тысяч сообщений, которые направили бойцам россияне, собрали и напечатали на обороте памятных открыток.

«Более 600 тысяч открыток напечатал «Народный фронт». Все они доходят до адресатов. Из Москвы, Екатеринбурга, Архангельска, Алтайского края, Владивостока, Астрахани и других городов люди пишут теплые, искренние слова, благодарят за ваши поступки, ваше мужество, верят, что вы вернетесь с победой в свои семьи», — рассказал представитель «Народного фронта» Дмитрий Рябин.

Ранее представители «Народного фронта» вместе с журналистом, заместителем председателя Госдумы Петром Толстым посетили расположения нескольких подразделений в ДНР и вручили бойцам технику и обмундирование.