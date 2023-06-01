Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Народный фронт» передал на передовую открытки для бойцов

Представители «Народного фронта» передали бойцам на передовую открытки с теплыми пожеланиями, сообщает пресс-служба движения.

Акция организована совместно с порталом «Госуслуги». Сотни тысяч сообщений, которые направили бойцам россияне, собрали и напечатали на обороте памятных открыток.

«Более 600 тысяч открыток напечатал «Народный фронт». Все они доходят до адресатов. Из Москвы, Екатеринбурга, Архангельска, Алтайского края, Владивостока, Астрахани и других городов люди пишут теплые, искренние слова, благодарят за ваши поступки, ваше мужество, верят, что вы вернетесь с победой в свои семьи», — рассказал представитель «Народного фронта» Дмитрий Рябин.

Ранее представители «Народного фронта» вместе с журналистом, заместителем председателя Госдумы Петром Толстым посетили расположения нескольких подразделений в ДНР и вручили бойцам технику и обмундирование.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях