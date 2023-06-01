На востоке Франции произошла стрельба

Один человек погиб и трое ранены после стрельбы в историческом центре города Нантюа на востоке Франции. Об этом сообщает радиостанция France Info.

Уточняется, что полиция перекрыла исторический центр Нантюа.

Как передает France Info, неизвестный мужчина возрастом около 30 лет открыл огонь в кафе и смертельно ранил одного человека. Один человек также был госпитализирован в тяжелом состоянии, еще двое получили легкие ранения.

Известно, что местонахождение стрелка на данный момент не установлено. Согласно показаниям очевидцев, преступник передвигался пешком. Полиция советуют жителям оставаться дома и избегать района, в котором произошел инцидент.

В начале мая сообщалось, что в Санкт-Петербурге 40-летний мужчина открыл стрельбу в магазине «Пятерочка». Уточнялось, что вооруженный ножом и пневматическим пистолетом человек стал стрелять в сторону товаров и других посетителей. Ранив одного из покупателей, злоумышленник скрылся.