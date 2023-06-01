Прокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за закрытого бомбоубежища в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале, что прокуратура Украине возбудила уголовное дело из-за закрытого в ночное время бомбоубежища в городе.

«Договорились с патрульной полицией Киева, что они помогут контролировать работу укрытий ночью. Объезжать в комендантский час во время воздушной тревоги укрытия, что есть на карте города, и проверять, открыты ли они», — написал он.

Он также дал поручение главам районов столиц проверить все укрытия.

Ранее военкор Александр Сладков заявил, что в России необходимо организовать проверку бомбоубежищ и сделать там запасы воды и сухих пайков.

Также он призвал разобраться, откуда запускают беспилотники, которые долетают до российских объектов. Для этого, по его словам, нужно наблюдать за обстановкой.

До этого «Газета.Ru» выясняла, как обстоят дела с бомбоубежищами в России и в Москве, в частности. Последний раз в столице проводили инвентаризацию разных типов подземных убежищ и укрытий в 2016 году.