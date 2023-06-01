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Верховный суд разъяснил, что является насилием в отношении представителей власти

Пленум ВС РФ принял постановление о рассмотрении дел об оскорблении силовиков

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Пленум Верховного суда России принял постановление, в котором разъяснил, что понимается под насилием к представителю власти, а также, в какой ситуации оскорбление госслужащего влечет уголовную ответственность. Об этом говорится в принятом постановлении пленума, передает «Интерфакс».

Согласно документу, под насилием к представителю власти следует понимать побои и действия, связанные с причинением боли или ограничением свободы. Под опасным для жизни и здоровья насилием также подразумеваются действия, которые повлекли причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.

Оскорблением считается высказывание, публикация в СМИ и интернете, а также публичные действия, которые «состоят в публичном унижении чести и достоинства представителя власти, затрагивающем его личностные и профессиональные качества».

Уточняется, что по ст. 318 или ст. 319 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти. — «Газета.Ru») может быть квалифицировано такое преступление, которое было совершено в связи с законным исполнением представителем власти своих должностных обязанностей в пределах предоставленных ему полномочий. В случае, если насилие было совершено в ответ на «явно незаконные действия», оно может быть квалифицировано как преступление против личности.

Ранее бывшего главу поселения «Сретенское» Забайкальского края Евгения Киргизова приговорили к двум годам обязательных работ. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения угрожал убийством местным жителям, после совершил ДТП, а затем бросился на полицейских с топором.

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