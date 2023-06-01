Психотерапевт объяснила, с чем связано расстройство пищевого поведения

Расстройство пищевого поведения (РПП) — это психическое отклонение, которое связано с повышенным внутренним напряжением. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач-психотерапевт, сексолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Диана Генварская. Также, по ее словам, РПП может возникать из-за ослабления работы щитовидной железы, а также сбоев метаболических процессов.

«Человек начинает относиться к пище не как к еде или, наоборот, как к еде, но не насыщается. Это может быть булимия, когда он не может остановиться, или, когда он ест и идет в туалет, чтобы с помощью рвоты очистить желудок и сохранить фигуру, потому что для него это важнее, чем еда», — пояснила врач.

Она также отметила, что избавиться от расстройства в одиночку крайне трудно. По ее словам, помочь в данном случае может только квалифицированный специалист.

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