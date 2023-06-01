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Кинолог рассказал, как ребенок должен вести себя с собакой

Кинолог Голубев: неправильное обращение ребенка с собакой чревато несчастными случаями

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Неправильное обращение ребенка с собакой чревато несчастными случаями, предупредил в беседе с РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он подчеркнул, что безопасность времяпрепровождения с животным должны обеспечивать взрослые, поскольку не все дети понимают, что перед ними не мягкая игрушка, а живое существо.

«Ребенок должен понимать, что собака — это живое существо, у которого есть свои чувства и желания. У нее есть свои интересы и, если она не хочет играть или гулять, ее не нужно насильно заставлять это делать, иначе конфликта не избежать. Важно при общении с собакой учитывать ее характер, породу, темперамент, физическое и эмоциональное состояние», — отметил Голубев.

Что касается бездомных собак, он отметил, что их поведение трудно предсказать и общение ребенка с ними может привести к трагедии. Эксперт посоветовал избегать встречи с такими животными.

Ранее Голубев рассказал, как помочь собаке справиться со стрессом. Он перечислил признаки нарушения поведения питомца и способы решения проблемы.

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