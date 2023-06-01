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Стало известно, в каких регионах России будет самая теплая погода в первые выходные лета

Глава «Яндекс.Погоды» Ганьшин: в Волгограде, Екатеринбурге и Красноярске в первые выходные лета будет до +27...+35 градусов

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Первые летние выходные будут теплыми не для всех россиян, рассказал Life руководитель «Яндекс.Погоды» Александр Ганьшин.

По его словам, теплее всего в эти дни среди городов-миллионников будет в Волгограде, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Омске, Уфе и Челябинске. Температура воздуха там составит до +27...+35 градусов. Самая прохладная погода ожидается в Санкт-Петербурге, Воронеже, Казани и Нижнем Новгороде — от +12 до +19 градусов.

Эксперт также отметил, что в Москве в субботу, 3 июня ожидается небольшой дождь и ветер, скорость которого будет достигать 3,4 м/с. Температура воздуха составит около +12 градусов.

«В воскресенье, 4 июня, ожидается облачная погода. Утром температура воздуха составит +12 градусов. Днем она поднимется до +15 градусов, вечером опустится до +10 градусов», — добавил Ганьшин.

Ранее синоптики спрогнозировали, что в Москве и Подмосковье в четверг, 1 июня, будет до +23 градусов. В столичном регионе будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +21...+23 градусов.

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