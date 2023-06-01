В мексиканском ущелье найдено не менее 45 мешков с человеческими останками

В Мексике обнаружили десятки мешков с фрагментами тел людей во время поисков семи пропавших мужчин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Twitter прокуратуры мексиканского штата Халиско.

Находка была сделана прокурорами в ущелье Мирадор-дель-Боске в Сапопане, когда сотрудники ведомства занимались поисками семи молодых работников кол-центра. Ранее они были объявлены пропавшими без вести.

«Предварительно сообщается, что уже извлечено 45 мешков с останками, принадлежащими как мужчинам, так и женщинам», — сказано в заявлении пресс-службы.

Уточняется, что судмедэксперты уже начали опознание и подсчет обнаруженных тел. Пока не ясно, принадлежат ли найденные останки исчезнувшим молодым людям.

Накануне стало известно, что житель Удмуртии убил сожительницу по пути домой, а потом закопал ее тело в своем дворе и успешно скрывал преступление, обманывая знакомых.