Летевшая из Сочи в Челябинск 45-летняя пассажирка «Уральских авиалиний» умерла на борту

Женщина скончалась на борту «Уральских авиалиний», летевшему по маршруту Сочи — Челябинск. Об этом портал 74.RU сообщает со ссылкой на сведения пассажиров и комментарий авиакомпании.

Инцидент во время полета случился накануне. На данный момент лишь известно, что умершей было 45 лет. Эту информацию также подтверждает Уральская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале. Как рассказали в ведомстве, его сотрудники уже начали проверку исполнения законодательства при оказании неотложной медицинской помощи работниками авиакомпании.

По словам пассажиров рейса, люди в салоне самолета «ревели», пока стюардессы делали все возможное, чтобы помочь потерпевшей. В авиакомпании заявили, что смерть россиянки была зафиксирована за 25 минут до посадки в аэропорту Челябинска.

Ранее сотрудница аэропорта погибла из-за запутавшихся на ленте багажа волос.