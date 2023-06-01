Некоторые россияне получат большие скидки на оплату ЖКУ

Россияне, у которых есть льготы, смогут платить за ЖКУ на 30-50% меньше, чем остальные граждане. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на Минстрой РФ.

Как заявили изданию в министерстве, «с учетом соблюдения принципа адресности расходования бюджетных средств предполагается», что получающий меру поддержки от государства гражданин «будет оплачивать услуги на 30-50% меньше их стоимости (в зависимости от льготной категории)». Эта разница будет подтверждаться именным электронным сертификатом и при осуществлении оплаты будет попадать в реестр для последующего взаиморасчета государства с поставщиком услуги.

В ведомстве уточнили, что денежные средства теперь будут направляться на счет поставщика услуг, а не потребителю, как это делается сейчас. В свою очередь россияне смогут получать от государства помощь в момент проведения оплаты жилищно-коммунальных услуг. Сервис начнет работать не ранее 2024 года, указали в Минстрое.

Отмечается, что скидки по оплате ЖКУ будут доступны федеральным льготным категориям населения — ветеранам ВОВ, инвалидам, ветеранам труда.

В Минстрое добавили, что нововведение будет способствовать собираемости и сокращению задолженности за ЖКУ.

Ранее сообщалось, что в России планируют включить в тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг расходы на установку и обслуживание «умных» счетчиков воды и тепла.