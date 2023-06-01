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На Урале бойцовская собака покусала 10-летнего мальчика, когда тот гулял с друзьями

В Нижнем Тагиле бойцовская собака набросилась на 10-летнего мальчика, когда тот гулял с друзьями

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Pexels

В Нижнем Тагиле бойцовская собака набросилась на 10-летнего мальчика. Это случилось на прогулке. Мальчик был с друзьями. Это произошло 30 мая в поселке Лае.

Около двух часов дня ребенок возвращался из школы вместе с одноклассниками. Они отправились погулять на песчаный пляж. Там мальчик захотел потрогать воду, чтобы проверить ее температуру. В это время хозяйка со своими собаками была на общественном пляже, бойцовские собаки были без поводков и намордников. Одна из них набросилась на школьника и начала драть.

Мать пострадавшего рассказала порталу E1, что хозяйка амстафа не отреагировала на случившееся и даже не извинилась. «Скорую» мальчику вызвали очевидцы.

«После всего, что произошло, эта женщина мало того что бросила искусанного, истекающего кровью ребенка одного на пляже, так еще и наорала на него, мол, «так тебе и надо, в следующий раз меньше будешь руками махать!» — поделилась с журналистами мать пострадавшего ребенка.

Женщина, объединившись с другими жителями, провела целое расследование, чтобы найти хозяйку собак. Она нашла собачницу. Мама мальчика утверждает, что собаки женщины и раньше вели себя агрессивно.

Женщина написала заявление в полицию. Начата проверка.

Ранее сообщалось, что в Красноярске бойцовский пес напал на девочку-подростка с французским бульдогом.

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