Врач объяснил, что ожирение влияет на возможность зачатия у женщин

На фертильность женщины сильно влияет не только возраст, но и избыточный вес. Дело в том, что ожирение нагружает сердечно-сосудистую систему и суставы, а также меняет и гормональный фон женщины. Все потому, что жировой тканью вырабатываются гормональные вещества, приводящие к дисбалансу в организме и проблемам с овуляцией. Об этом «Газете.Ru» рассказал доктор медицинских наук, бариатрический хирург и президент Общества бариатрических хирургов Бекхан Хациев.

По словам эксперта, во время выделения жировой тканью гормональных веществ, может происходить превращение «мужского гормона» андрогена в «женский» эстроген, что негативно сказывается на процессе овуляции, препятствуя зачатию и развитию беременности.

«В то же время из-за ожирения снижается уровень глобулина, белка в крови, на который, в свою очередь, влияет инсулинорезистентность. Так избыточный вес часто приводит к развитию инсулинорезистентности, так как организм вырабатывает больше инсулина для поддержания уровня сахара в крови на прежнем уровне. Из-за низкого глобулина половые органы не получают достаточного количества гормонов. Это тоже приводит к сбою менструального цикла и снижению фертильности», – сообщил доктор наук Бекхан Хациев.

Кроме того, избыточный вес оказывает негативное влияние и на развитие, и течение беременности при ЭКО. Так, вероятность рождения здорового ребенка, отметил врач, у женщины с диагнозом ожирение на 20% ниже.

«Чтобы предотвратить развитие болезни стоит придерживаться здорового образа жизни, питаться правильно и заниматься спортом. А если ожирение уже наступило, то человеку следует обратиться к специалистам – эндокринологу и бариатрическому хирургу», – посоветовал врач.

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