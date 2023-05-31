СБУ обвинила очередного депутата ОПЗЖ в госизмене

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила в госизмене бывшего депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), который, по версии следствия, занял пост министра сельского хозяйства и рыболовства в правительстве Херсонской области РФ, а также арестовала его активы. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что СБУ арестовала активы депутата ОПЗЖ на сумму 500 млн гривен ($13,5 млн). Ему были предъявлены обвинения в коллаборационной деятельности и государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

В публикации отмечается, что фамилия обвиняемого и время занятия им должности в правительстве региона не называются.

Ранее СБУ заочно предъявила обвинение командующему Черноморским флотом России вице-адмиралу Виктору Соколову «в нарушении законов и обычаев войны».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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