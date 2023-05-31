В Тюмени обнаружили мертвой 18-летнюю девушку

В Тюмени завершены работы по поиску упавшей с моста девушки. Водолазы обнаружили ее тело. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы ГКУ ТО «ТОСЭР» в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, 31 мая 2023 года водолазы извлекли тело 18-летней девушки из воды на реке Тура.

Как сообщает пресс-служба СУ СК по Тюменской области в официальном Telegram-канале, 30 мая 2023 года около 07:00 очевидцы увидели, что с моста Челюскинцев в реку упали двое молодых людей. Спасатели обнаружили и извлекли из воды тело 21-летнего юноши.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что тело мужчины было найдено в акватории реки в районе Братеево на юго-востоке столицы. В настоящий момент точная причина смерти мужчины неизвестна.