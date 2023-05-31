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ЕСПЧ потребовал от Баку информацию по задержанным армянским военным

Суд по правам человека потребовал от Баку информацию по двум армянским военным, задержанным на границе

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Sergei Grits/AP

Европейский суд по правам человека потребовал от Азербайджана информацию по двум армянским военным, задержанным на границе с Арменией, сообщает ТАСС со ссылкой на офис представителя Армении по международным правовым вопросам.

В ЕСПЧ заявили, что если военные находятся в статусе военнопленных, то суд требует предоставить информацию об условиях содержания и медицинском освидетельствовании.

В декабре 2022 года власти Азербайджана направили в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск в отношении Армении.

Как заявил представить Баку при ЕСПЧ Чингиз Аскеров, азербайджанская сторона предоставила суду факты уничтожения собственности граждан страны в Лачинском районе, за которые, предположительно, несет ответственность армянская сторона.

Как указал представитель Азербайджана в ЕСПЧ, соответствующая информация была направлена в суд в качестве межгосударственной жалобы. При этом он не уточнил точное количество собственности, предположительно, уничтоженной Арменией.

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